Echouafni : “L’enjeu est important pour les deux équipes”

Après une trêve internationale de 15 jours, les Féminines du PSG retrouveront la compétition ce samedi (15h15) face à Issy, dans le cadre de la 15ème journée de D1 Arkema. Et avant ce match, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Olivier Echouafni, s’est exprimé en conférence de presse, dans des propos rapportés par le site officiel du PSG.

L’état du groupe avant ce match face à Issy

Echouafni : “J’ai récupéré 95% du groupe, il ne manque plus que Sara Däbritz qui a joué hier soir (mercredi soir) contre les Pays-Bas. Elle sera de retour demain (vendredi). Concernant les autres internationales, certaines ont enchaîné 2 matches de 90 minutes en 3 jours. Nous sommes très vigilants. Elles sont à la récupération aujourd’hui et demain, on verra pour le match de samedi. Marie-Antoinette Katoto va mieux, nous avons été vigilants la semaine dernière où elle a été beaucoup plus en soins que sur le terrain. Elle a repris normalement cette semaine, c’est rassurant. On arrive dans des périodes où on peut avoir des douleurs musculaires notamment avec le grand froid qu’il y a eu il y a une dizaine de jours, mais elle va bien physiquement comme mentalement. Par rapport au reste du groupe, tout le monde va bien.”

La situation difficile à Issy avec un changement d’entraîneur en début de semaine

Echouafni : “La situation ce n’est jamais facile quand il y a des changements dans un club. De notre côté, on se prépare pour jouer notre match face à un groupe peut-être perturbé, mais on ne rentre pas dans tout ça. On est dans notre bulle, on va faire un match pour se préparer en vue de la Champions League derrière (match aller reporté au 9 mars). L’enjeu est important pour les deux équipes, nous voulons aller chercher un titre et Issy joue le maintien.”