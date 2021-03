Bitton : “Je n’ai jamais eu peur pour le PSG hier soir”

Au fil des minutes du PSG-Barça (1-1), avec la multiplication des occasions pour les Catalans, on pouvait craindre que le huitième de finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes bascule dans un cauchemar. Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton est lui resté confiant mercredi soir.

“Je vais peut-être vous surprendre, mais je n’ai jamais eu peur pour le PSG hier soir. Je suis très attaché au scénarios des matches et je m’étais dit que si le PSG n’encaissait de but dans les vingt premières minutes il se qualifierait et chasserait définitivement la remontada. Le FC Barcelone, entre parenthèses, a montré qu’il avait encore de beaux restes, contrairement à ce qui a pu être dit après le match aller… Le PSG avait rendu mauvais le Barça à l’aller, hier Barcelone a rendu moins bon Paris. Une qualification se joue sur deux matches, et le score cumulé c’est 5-2. Si vous tremblez à 5-2 vous n’avez rien à faire en coupe d’Europe. Bref, le PSG poursuit sa route, seule la qualification comptait. Paris s’est qualifié sans Neymar, il a donc de la réserve. Il va pouvoir aborder les quarts de finale de la Ligue des champions de la façon la plus sereine“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Vous connaissez le dicton : pas de grande équipe sans grand gardien.” Le PSG tient son grand gardien, probablement avec Neuer un des meilleurs du monde. On espère les voir se retrouver pour une revanche en finale de la Ligue des champions. Et puis celui qui me plait de plus en plus, c’est Mauricio Pochettino. Il a une sérénité dans la tempête qui est très agréable. Et puis il a eu un coaching gagnant en sortant Kurzawa qui est un danger public pour le PSG en Ligue des champions. Je suis confiant pour la suite, on ne peut pas renvoyer le PSG à ce qu’il a été hier, sinon, je vous renvoie à l’aller. Le PSG a fait l’essentiel, il a éliminé un grand d’Europe.”