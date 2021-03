E.Cissé : “Navas, un gardien de classe mondiale”

Le PSG a livré une prestation très très moyenne hier soir en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone (1-1). Mais les Parisiens avaient assuré l’essentiel à l’aller et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Edouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, a souligné les points positifs de ce match. “Que retenir de positif ? La qualif’ donc. Mais aussi Navas avec le fait d’avoir un gardien de classe mondiale. Marquinhos – Kimpembe qui ont joué leur vie. Ça, c’est kiffant. Et puis qu’on aime ou qu’on n’aime pas, Kylian (Mbappé ). Alors Jérôme ( NDLR : Rothen, sur RMC Sport ) lui reprochait de pas défendre. Mais l’essentiel c’est qu’il soit devant. Après j’attends un peu plus des milieux. Heureusement qu’il y a Navas oui. Et je comprends pourquoi ils sont allés le chercher. Il répond présent. Grand gardien.”, assure Cissé pour Le Parisien.

Edouard Cissé qui a également évoqué le retour de Neymar. “Oui mais bon on n’attend pas Neymar pour qu’il récupère le ballon. La Champions League, c’est de l’intensité au milieu, de l’agressivité. J’ai regardé en toile de fond Liverpool : il y a de l’impact, quoi ! Imaginez il y a Manchester City et des équipes comme ça. Alors bien entendu, on veut des joueurs qui jouent au ballon, mais bon, attention. Attention. Voilà. Bravo, mais on verra en quart.“