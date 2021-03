Bitton : “Kean n’est pas l’homme d’un match ou deux”

Ce soir (21h/Canal Plus), le PSG devra absolument l’emporter au Matmut-Atlantique de Bordeaux alors que quatre clubs sont en plein sprint en haut de tableau. Malheureusement, Mauricio Pochettino devra composer sans Neymar, Verratti, Di Maria, Florenzi, Bernat (reprise) ni Mbappé (suspendu). Soit six titulaires en puissance. C’est beaucoup. Mauro Icardi, Moise Kean, Julian Draxler, Pablo Sarabia et Rafinha devront faire oublier ces défections qui touchent essentiellement l’attaque Rouge & Bleu. Le chroniqueur Stéphane Bitton compte beaucoup sur Moise Kean.

“Le PSG s’est lancé dans un super grand chelem, un pacte invisible, 12 victoires en 12 matches. Samedi dernier, première levée, tout s’est bien passé avec une victoire 4-0 à Dijon. Ce soir, le PSG sera privé de trois de ses Quatre Fantastiques. Neymar, Mbappé, Di Maria sont absents. Mais les choses ont changé. La saison dernière, quand ils n’étaient pas là, il fallait se gaufrer Choupo-Moting, un garçon sympathique mais pas efficace devant le but. Aujourd’hui, le PSG a une trouvaille, Moise Kean. C’est le deuxième meilleur buteur du club, il est plein de qualités, il va au contact, il pèse sur les défenses, il est opportuniste, il est altruiste”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Je pense que le PSG va ramener une victoire de Bordeaux, et je crois, j’espère que ce sera grâce à Moise Kean. On ne va pas dire que c’est un nouveau Kylian Mbappé, mais Paris peut voyager confortablement avec un garçon comme lui sur la distance et le temps. Ce n’est pas l’homme d’un match ou deux. A chaque fois qu’on a fait appel à lui, il a répondu présent.”