Ce soir (21h/Canal Plus), le PSG devra prendre trois points au Matmut-Atlantique de Bordeaux sans Neymar, Verratti, Di Maria, Florenzi, Bernat (reprise) ni Mbappé (suspendu). Soit six titulaires en puissance. Mauro Icardi, Moise Kean, Julian Draxler, Pablo Sarabia et Rafinha devront faire oublier ces défections qui touchent essentiellement l’attaque Rouge & Bleu. Concernant le Brésilien, Jérôme Rothen, consultant chez RMC, estime qu’il faut être précis dans son positionnement pour en tirer le meilleur.

“Je trouve qu’on obtient le meilleur de Rafinha dans un rôle de milieu relayeur gauche. En 10, il va toucher moins de ballons que s’il est légèrement reculé. Il me fait penser, par certains aspects, à David Silva lorsqu’il jouait à Manchester City. Ce sont des joueurs qui ont besoin de toucher 90, 100 ballons par match“, commente l’ancien milieu de terrain dans L’Equipe. “Son positionnement est très important. Trop sur un côté, il va manquer de percussion. Par contre, au cœur du jeu, je suis sûr que c’est lui, la doublure de Verratti. Il joue juste, voit vite, avant les autres et a une super qualité de passes. Mais il n’est pas aussi solide que Verratti sur ses appuis.”