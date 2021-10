Pour maintenir sa place de leader du groupe A, le PSG devait impérativement s’imposer contre Leipzig. Mission accomplie pour les Rouge et Bleu qui enchaînent avec une deuxième victoire de suite en Champions League. Une victoire ô combien importante pour Paris qui s’impose néanmoins dans la douleur, presque contre le cours du match. Une prestation en demi teinte qui n’a pas manqué de faire réagir Stéphane Bitton, observateur et supporter aguerri du club de la capitale. Ce dernier est ainsi revenu sur les ondes de France Bleu, sur les difficultés rencontrées dans le jeu par les hommes de Pochettino.

« Paris a été ballotté, Paris a été dominé, mené et malmené par Leipzig, lanterne rouge du groupe A de la Ligue des Champions mais Paris s’en est sorti grâce au talent de ses 2 stars, Kylian Mbappé et dans une moindre mesure, Lionel Messi. Mais que ce fut compliqué et parfois même inquiétant… Le Paris Saint-Germain de Pochettino ne dégage aucune sérénité et pourtant la soirée avait parfaitement commencé avec le but de Mbappé dès la 9e. On pensait que tout était sur les rails et puis finalement ça s’est compliqué par la suite. Paris a lâché. Sur ce qu’a montré le PSG hier soir, il y a quand même de quoi être inquiet et se dire que c’est pour l’instant, forcément insuffisant pour rêver plus grand pour la suite de la Ligue des Champions. Il n’y aura pas toujours Leipzig comme adversaire mais des équipes d’un autre niveau. Paris n’est toujours pas une équipe, toujours pas un bloc mais une addition de talents. Ça commence à durer et pour l’instant Pochettino n’a toujours pas trouvé la solution. »