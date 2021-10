Pochettino : « Je pense qu’on a montré du caractère »

Une nouvelle fois, le PSG n’a pas bien joué mais l’a emporté contre le RB Leipzig (3-2) ce soir. Une victoire qui permet au PSG de reprendre sa première place avec un point d’avance sur Manchester City. Au micro de RMC Sport 1, Mauricio Pochettino est revenu sur cette victoire aux forceps de ses joueurs.

La victoire et le contenu du match

« Je crois que ça a été un match qu’on a bien commencé en marquant. On a ensuite eu un moment difficile, face à une équipe qui avait mis trois buts à Manchester City. Leipzig est une équipe capable de se créer des occasions. Elle a été très dangereuse. Mais je pense qu’on a montré du caractère. On s’est battus dans la difficulté. On a montré une certaine organisation pour attaquer le match, tenir et montrer le talent qu’on a. On va progresser avec le temps, je n’ai pas de doute.«

Le jeu en contre

« Les qualités de Kylian sont parfaites pour jouer en transition. Quand on a Leo, avec sa qualité de passe, Hakimi et Mendes sur les côtés capables d’attaquer les espaces. On peut jouer de cette façon, oui. Mais on peut aussi progresser dans le jeu de position, mais ça demande du temps.«