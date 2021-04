Bitton : “Mille raisons de croire en la qualification du PSG, mille raisons d’avoir des angoisses”

Samedi, Strasbourg, match piège par excellence en Ligue 1. Mardi, le FC Bayern au Parc des Princes, match piège par excellence en Champions League. Le PSG va devoir déjouer les pièges, éviter les trappes qui le menacent. On peut y croire, on peut être méfiant. Le journaliste Stéphane Bitton a exprimé le ressenti global dans la famille Rouge & Bleu.

“Rien n’a été normal dans ce match, rien n’a été logique. C’est peut-être aussi pour cela qu’on n’est pas prêt de l’oublier. 31 tirs pour le Bayern, 6 pour le PSG. 3-2 pour Paris. Une réussite totale. Le scénario, la neige, inoubliable. Ce matin, il y a mille raisons de croire en la qualification du PSG. Mais il y a aussi mille raisons d’avoir des angoisses pour mardi prochain. Les prochaines nuits vont être compliquées… On a envie d’être à mardi”, a commenté le chroniqueur de France Bleu Paris ce matin. “Le meilleur gardien du monde, il était au PSG hier soir. La bataille du milieu de terrain, Paris l’a emportée. Neymar, Gueye, ils ont été exceptionnels. Et puis Mbappé. On dit que les grands joueurs ne manquent pas les grands rendez-vous. Face à Barcelone, face à Lyon, face au Bayern, il était là. Je l’avais traité de rigolo après le PSG-Lille. Je ne regrette pas. Je ne suis pas une girouette. Il faut dire quand ça va bien, et quand ça ne va pas. J’aimerais dire que le PSG a un pied en demi-finale, mais non, Paris n’a rien fait encore. Il y avait deux enjeux hier : 1/Ne pas compromettre le match retour. C’est fait. 2/Marquer. Le PSG l’a fait trois fois. On peut espérer.”