Bitton : « On ne sait jamais sur quel PSG on va tomber »

Lors de son déplacement en Allemagne pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions, le PSG aura pour objectif de prendre une réelle option pour une qualification aux 8es de finale de la compétition. Pour cela, les joueurs de Mauricio Pochettino devront s’imposer face à un RB Leipzig en difficulté depuis le début de la saison. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué cette rencontre européenne face au club allemand en espérant voir un bon visage du PSG.

« Difficile de faire un pronostic, même si à chaque fois en tant que Parisien et amoureux du PSG j’y crois. Je sais que le PSG a deux visages cette année et celui de la Ligue des champions me plaît le plus. Avec ce PSG, c’est un peu comme dans la boîte aux chocolats de la maman de Tom Hanks dans Forrest Gump, on ne sait jamais sur quel PSG on va tomber. Ce soir, est-ce qu’on aura un PSG passif comme à Rennes (0-2), poussif comme face à Angers (2-1), positif comme au match aller face à Leipzig (3-2) , combatif comme contre Lille (2-1) ou collectif comme face à Manchester City (2-0). Malheureusement, on ne sait jamais sur quel PSG on va tomber et rien ne sera prévisible pour ce PSG de Pochettino tant qu’il n’affichera pas un équilibre collectif, une équipe et un bloc comme l’ont été récemment Liverpool, le Bayern ou Chelsea qui ont gagné la Ligue des champions les trois dernières années. »

Stéphane Bitton estime notamment que le PSG peut s’appuyer sur des valeurs sûres de son effectif pour ramener un bon résultat de Leipzig. « Alors bien sûr, il y a les absences de Marco Verratti et Leo Messi, mais il y a notre sauveur national et l’homme décisif, Kylian Mbappé qui est le vrai taulier du PSG depuis plus d’un an. Il y a aussi le pied gauche toujours magique d’Ángel Di María, qui nous a bien manqué en Ligue des champions. Et puis la doublette défensive, Marquinhos et Kimpembe. Avec eux, on peut aller au combat. On attend aussi peut-être le fameux 3-5-2, qui arrive de temps en temps en cours de match et qui permet d’améliorer le jeu des Rouge & Bleu. On sait qu’une victoire rapprocherait le PSG d’une possible dixième qualification consécutive pour les 8es de finale. »