Ce mercredi soir (21h sur RMC Sport 1 et Canal Plus), le PSG affronte le RB Leipzig – à la Red Bull Arena – à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur Sergio Ramos, Leandro Paredes, Marco Verratti et Leo Messi. Malgré trois réalisations en C1, l’international argentin montre encore des difficultés dans le jeu parisien. Présent sur le plateau de L’Equipe Soir, Nabil Djellit estime qu’Ángel Di María, qui fait son retour en Ligue des champions après trois matches de suspension, apportera plus au PSG actuellement.

« Alors bien sûr, on n’est pas là pour écorner l’icône qu’est Leo Messi. Mais sur la séquence actuelle il faut être honnête, il n’y est pas. Il ne participe pas au collectif de son équipe. Le PSG est une équipe qui a besoin de courir et lui court très peu en ce moment. C’est un collectif qui n’est absolument pas abouti et qui a encore besoin de travailler. Alors, il vaut mieux un joueur comme Di María qui a été fantastique notamment sur le match face à Lille (victoire 2-1 du PSG avec un but et une passe décisif de Di María, ndlr), qui a donné de l’intensité, du rythme et qui a multiplié les courses. Quand Leo Messi reviendra à son niveau, il pourra revenir sans problème. Mais un Di María à ce niveau-là, c’est quand même extraordinaire. Actuellement, le PSG est plus équilibré avec Di María que Messi. »