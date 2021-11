Le PSG va affronter Leipzig demain soir (21 heures) dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu vont retrouver la plus belle des compétitions après deux semaines après leur succès poussif au Parc des Princes. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Le point sur le groupe, Messi, l’affiche à venir, l’équipe alignée…Extraits choisis.

Mbappé :

Je crois qu’il fait du bon travail depuis longtemps. C’et comme ça que je vois tous mes joueurs. Je vois toujours le positif. Je pense qu’il est très motivé pour aider tout le temps l’équipe. Il travaille très bien. On sait qu’il peut être meilleur certains soirs mais on est très satisfait.

Ses hommes de confiance

En général on a confiance en nos joueurs et on sent que chaque joueur est important et a un rôle à jouer dans l’équipe. C’est comme cela qu’on peut performer le mieux possible. Tout le monde doit se sentir important pour que ça arrive. Certains participeront plus que d’autres parce que c’est la logique et il n’y a que onze joueurs qui peuvent jouer chaque match. J’ai une bonne relation avec les joueurs plus jeunes qui ont moins d’expérience. Les demandes sur le coach sont plus importantes que par le passé. Il y a davantage d’auto-gestion des joueurs et le staff doit être conscient de cela.

Le style de jeu :

Il y a des aspects compliqués à chaque match. Comme coach, on veut toujours s’améliorer et ça c’est la phase qu’on est en train de passer. Wijnaldum a parlé du temps de s’adapter à ses nouveaux coéquipiers et au staff technique. On est en plein processus et on a été satisfait des derniers résultats. Leipzig est une belle équipe avec de bons joueurs. L’état d’esprit ? On est conscient de la situation et notre responsabilité de gagner notre prochain match pour continuer et s’améliorer.

Messi

On espère que Messi sera de retour pour le prochain match. Je ne peux pas dire plus que ça.

La stratégie de jeu :

On a un projet et des idées. On sait comment les développer. On attaque nos priorités avec toujours nos idées en tête. Construire une équipe est un processus fait d’étapes. Je ne veux pas m’étendre davantage dessus et comment construire une équipe, mais on travaille dessus. Mais les choses sont claires, la philosophie est claire. Ça dépend de beaucoup de choses pour s’améliorer. Avec toutes ces circonstances, l’adaptation avec de nouveaux joueurs et on s’améliore. Je suis content, on a des résultats satisfaisants et on s’améliore collectivement.

Système à 3 défenseurs :

Les systèmes sont évolutifs, ce n’est pas figé. C’est pour ça que je n’aime pas parler de ce genre de sujet. On joue souvent avec des milieux à trois, à quatre voire deux. L’animation dépend aussi de notre position sur le terrain, si on est haut ou non. On peut jouer avec des latéraux haut ou non. Cette complexité demande aussi de la compréhension et j’espère qu’elle viendra rapidement. L’option de jouer à 3 défenseurs ? Ça reste une option oui, mais tout dépend de notre position sur le terrain.

Di Maria :

Tous les joueurs sont importants. Di Maria amène techniquement et en expérience sur le terrain. C’est un joueur important pour nous. Ça fait des années qu’il est là et il amène de l’équilibre dans le jeu. Tu dois performer quelques soient les situations de jeu. Cet équilibre nous amène de bien jouer collectivement et il arrive à bien faire jouer chacun des joueurs.