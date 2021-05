Bitton : “Plus que des noms c’est une certaine idée du football qu’on voudrait voir au PSG”

Depuis mardi soir et l’élimination en demi-finale de l’UEFA Champions League, le PSG est visiblement en chantier. Les agents de maîtrise dans cette perspective ou conseils se multiplient. Ainsi le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton propose quatre axes de travail à la direction sportive du PSG.

“Avant de rebasculer sur les échéances nationales qui restent passionnantes pour le PSG, je me suis demandé ce que doit changer le club pour enfin remporter la Ligue des champions. J’ai envie de répondre beaucoup, et pas grand chose”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “Pas grand chose parce que quand vous êtes deux saisons de suite dans le dernier carré, ce n’est pas un hasard. Mais il y a beaucoup de détails à changer au Paris Saint-Germain : 1/Le PSG ne doit plus être une addition de talents individuels. Etre plus une équipe, surtout dans les mauvais moments. C’est d’autant plus incompréhensible que ce groupe vit bien ensemble; 2/Il faut un groupe mieux équilibré. Il y a des postes à l’abandon. Les latéraux, ça pêche clairement… 3/Avoir un milieu de terrain de combattants. On n’a jamais remplacé Thiago Motta, Matuidi ni Rabiot. C’est à cette époque que le PSG jouait le mieux. 4/Il va falloir travailler les têtes. Il faut engager un ou une professionnel(le) capable d’accompagner les joueurs dans la gestion du stress et des émotions. Et puis ce matin, je vois circuler des noms de joueurs pour le PSG. Plus que des noms c’est une certaine idée du football qu’on voudrait voir au Paris Saint-Germain.”