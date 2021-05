Neymar et Kylian Mbappé coûtent-ils trop cher au PSG ? Avoir ces deux stars là empêche t-il Paris de construire un effectif homogène ? Non, répond le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc. Et ces deux-là ont permis au club de la capitale de vite grimper sur le continent.

“Neymar et Mbappé des leaders négatifs ? Il ne faut pas pousser quand même… Le terrain ne dit pas ça. Le bilan des 15 derniers mois ne dit pas ça. Les deux ont eu un impact important dans la trajectoire en Ligue des champions. Je pense que le PSG n’a pas eu le choix en fait. Il lui a fallu prendre un raccourci pour arriver au niveau des autres. Il a fallu investir sur Neymar et Mbappé”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “City n’a pas fait ça ? Mais City a dépensé beaucoup plus d’argent que le PSG ! On dit que Mbappé ça coûte cher au PSG avec 30M€/an. Mais Areola avec 10M€/an, ça ne coûte pas cher ? Ce qui coûte cher, ce n’est pas toujours ceux auxquels on pense. Ce ne sont pas les grands joueurs qui coûtent cher. Eux ils créent de la richesse.”