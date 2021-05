Garétier invite à ouvrir les yeux sur le parcours du PSG

Si certains ont envie de tout jeter après cette saison européenne du PSG qui a mené le club francilien à une étape de la finale, le journaliste Geoffroy Garétier invite à ouvrir les yeux sur le parcours réalisé. Tout en indiquant un besoin d’homogénéisation du groupe.

“Le PSG a été éliminé en huitième de finale ? Non. Le Paris Saint-Germain a été en demi-finale de la Ligue des champions en 2021 après une finale en 2020 ! Vous vous installez – et je le répèterai autant qu’il le faudra – parmi les grands clubs européens. Deux fois de suite dans le dernier carré. Ce que le Real n’a pas fait, ce que le Barça n’arrive plus du tout à faire ! Vous êtes dans la cour du Bayern, de Liverpool, de Manchester City. Les plus grands. Cela veut dire que vous vous apprêtez, la saison prochaine, dans deux ans, à la remporter la Ligue des champions. C’est ça que je veux garder 24 heures après le match”, a commenté le journaliste lors du Late Football Club. “Il y a eu un état d’esprit. Il faut un effectif complémentaire qui joue ensemble, avec un même projet. Manchester City a dépensé autant que le PSG sur le marché. Mais alors que Paris a fait Neymar et Mbappé, City a fait 6 ou 7 joueurs de l’équipe-type. A City, quand vous sortez un joueur, un du même niveau entre. Au PSG, les remplaçants ne sont pas au niveau. C’est ça le problème de Paris et il faut le changer dans les saisons à venir.”