Bitton : “Pochettino a un peu pris les Monégasques pour des jambons”

A quatre points de la tête du classement en Ligue 1, le PSG n’est plus entièrement maître de son destin. Mais il reste douze journées encore à disputer. Paris arrivera-t-il à refaire son retard. Stéphane Bitton est sceptique. Il l’a expliqué lors de sa chronique quotidienne.

“C’est difficile de critiquer un entraîneur qui a fait une démonstration mondiale mardi soir. Tous ceux qui aiment le football ont pu voir la qualité du PSG avec la patte Pochettino. Et puis dimanche soir, le couac. Je cherche encore les raisons de ce passage de la lumière à l’ombre. Je ne vois qu’une cause : le pêché d’orgueil. Mauricio Pochettino a un peu pris les Monégasques pour des jambons. Il s’est dit qu’il pouvait battre l’ASM sans un créateur. Sans créateur pas de jeu, donc pas de but, donc pas de victoire. Dès que la composition est tombée, quand j’ai vu que Herrera remplaçait Verratti, je me suis demandé qui allait créer du jeu dans cette équipe. Trois heures plus tard on a constaté que personne n’avait crée du jeu. Pochettino a plaidé coupable, il a dit qu’il s’était trompé. Mais c’est une erreur qui va coûter cher au PSG. J’espère qu’elle ne coûtera pas trop cher”, a commenté Stéphane Bitton ce mardi matin sur France Bleu Paris. “Mathématiquement, ça reste possible, il n’y a pas le feu. Les plus optimistes diront qu’il suffit de faire un sans faute. Oui, il suffira… mais le PSG va être occupé par d’autres échéances, européennes. Il faut se qualifier le 10 mars pour les quarts de finale contre le Barça. Après, ça peut faire deux matches et à ce stade vous ne tombez pas contre une équipe de deuxième zone. Le PSG va laisser de l’énergie – et on l’espère – en Ligue des champions. Ce sera compliqué d’être remobilisé tous les trois jours. Il va falloir que tout le monde se mette dans le sens de la marche pour gagner ce 10e titre.”