Mboma : “Je vois bien Lyon en un et Lille en deux”

Lille, Lyon, le PSG et Monaco, ils sont quatre clubs dans la course au podium de la Ligue 1, quatre dans la course au titre de champion de France 2021. Il semble qu’après la 26e journée et la défaite parisienne au Parc des Princes le moment soit venu de pronostiquer. Patrick Mboma, attaquant camerounais qui a débuté son long parcours de professionnel au PSG après y avoir fini sa formation (1990-1997), ne voit plus le champion de France en titre finir dans les deux premières places du classement.

“Ce n’est plus le PSG et les autres. Lyon a le meilleur milieu. Mon cœur me dit le PSG mais même si Paris finit avec dix victoires et deux nuls, si ces nuls sont obtenus contre Lille et Lyon, ils peuvent toujours être derrière. Aujourd’hui, je ne parierais pas sur le PSG. Ce n’était pas le cas en décembre. Ils n’ont jamais réussi à mettre le coup d’accélérateur. Je vois bien Lyon en un et Lille en deux. Monaco est dans une série et ça ne va pas durer 17 journées même si City prouve le contraire. Mais quand tu pars d’aussi loin, tu t’essouffles et tu as du mal à passer trois équipes”, commente Patrick Mboma dans le journal L’Equipe ce jour.