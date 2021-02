Ménès : “Si Paris veut avoir une chance de conserver son titre, il faudra gagner face au LOSC et l’OL”

Actuellement troisième après 26 journées de Ligue 1, le PSG devra batailler avec le LOSC, l’OL et l’AS Monaco pour conserver son titre de champion de France. Pour cela, les hommes de Mauricio Pochettino devront disputer les 12 journées restantes comme des finales. Les Parisiens devront surtout bien négocier les deux confrontations directes face à l’OL (24 mars) et au LOSC (4 avril, date à confirmer), comme l’a rappelé Pierre Ménès, dans sa vidéo Pierrot Face Cam.

“Paris n’a pas battu Lille, Lyon et Monaco. Est-ce que tu vois le PSG terminer 4e et être en Europa League ? Oui, c’est possible. Il est évident que lorsque tu prends qu’un point sur douze dans les confrontations directes, ça explique ton retard. Il reste encore deux confrontations directes pour Paris : C’est Lille au Parc et l’OL à Lyon. Si Paris veut avoir une chance de conserver son titre, il faudra gagner ces deux matches,” a souligné Pierre Ménès. “Moi, je voudrais juste voir le PSG au complet une fois. Quand en plus Pochettino s’y met en mettant contre Monaco un milieu inepte, c’est sûr que ça n’arrange rien. Je pense que pour ces matches-là, on peut espérer que Neymar et Di María seront de retour. Avec eux, on verra certainement un autre visage sur le plan offensif. Parce que ceux qui nous chantonnaient l’air de ‘Ah le PSG c’est quand même autre chose sans Neymar’ après Barcelone, on les entend moins aujourd’hui.”