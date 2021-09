La France récupère la 5e place au classement UEFA

C’est un duel à distance qui passionne les supporters et observateurs du football français, l’évolution du classement UEFA, qui peut avoir des incidences sur le nombre de clubs présents en Coupe d’Europe. Récemment, la France avait chuté à la 6e place, derrière le Portugal mais devançant les Pays-Bas. Lors de cette nouvelle semaine de de compétition européenne, et malgré le résultat décevant du PSG face à Bruges (1-1), le football français est de nouveau cinquième.

En effet rappelons que l’Olympique Lyonnais s’est imposé sur la pelouse des Glasgow Rangers (0-2), de même pour l’AS Monaco devant Strum Graz (1-0), jeudi soir en Ligue Europe tandis que l’OM s’est fait rattraper dans les dernières minutes par le Lokomotiv Moscou (1-1) en étant à 11 contre 10 et le Stade Rennais a concédé le match nul contre Tottenham en Conférence League (2-2). Ce mardi le LOSC avait aussi obtenu un résultat nul devant Wolfsbourg (0-0).

Dans le même temps côté portugais Porto et Benfica ont fait match nul contre l’Atletico de Madrid (0-0) et le Dynamo Kiev (1-1). Toujours en Ligue des Champions le Sporting, équipe de Pablo Sarabia, s’est fait fesser par l’Ajax Amsterdam (1-5). Braga en Ligue Europa a été battu par l’Etoile Rouge à Belgrade (2-1).Ces résultats permettent à la France de comptabiliser 45,081 points contre 44,549 pour le Portugal et donc de chiper (provisoirement) la cinquième place du classement UEFA.

1. Angleterre 89,498 points

2. Espagne 81,713 points

3. Italie 64,616 points

4. Allemagne 62,641 points

5. France 45,081 points

6. Portugal 44,549 points

7. Pays-Bas 34,900 points