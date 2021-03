Raul Gonzalez (50 ans) sera l’entraîneur du Paris Saint-Germain Handball jusqu’au 30 juin 2023. Le PSG a officialisé ce matin une prolongation de contrat de deux ans. Au club depuis juillet 2018, le technicien espagnol a remporté quatre trophées (les Lidl Starligue 2019 et 2020, la Coupe de la Ligue 2019 et le Trophée des Champions 2019). Son adjoint, Jesus Gonzalez, a également été prolongé contractuellement jusqu’en 2023. “C’est une fierté et un honneur de poursuivre mon aventure avec le Paris Saint-Germain Handball”, déclare Raul Gonzalez dans le communiqué de presse. “En bientôt trois ans, je me suis profondément attaché au Club et à ce qu’il représente. Je souhaitais prolonger cette collaboration. Je suis convaincu que nous avons les armes pour accomplir de grandes choses. A Paris, tout est réuni pour y parvenir. Avec les joueurs et les autres membres du staff, nous aborderons les prochaines échéances avec détermination et exigence pour remporter un maximum de titres.”