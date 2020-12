Auteur d’une très belle prestation face au Montpellier Hérault (victoire 3-1 du PSG), Rafinha a séduit les observateurs du football et les supporters parisiens par sa combativité et avant tout par sa qualité technique. Une belle alternative actuelle en remplacement de Marco Verratti, pas encore à 100% physiquement, afin d’apporter de la créativité dans l’entrejeu parisien. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a tenu à féliciter le directeur sportif parisien, Leonardo, pour les recrutements de Rafinha et Moise Kean.

“Il y en a un que je n’avais souvent pas épargné, c’est le directeur sportif du PSG, Leonardo. Souvent je remettais en cause sa communication mais je dois reconnaitre que c’est un sacré dénicheur de talents. Car face à Montpellier, il y a deux recrues qui ont brillé : Rafinha et Moise Kean. Alors Rafinha, ça a été le meilleur joueur du PSG samedi soir à Montpellier. C’est un garçon créatif et il y en a peu dans milieu du PSG. C’est une bonne recrue, il est à la fois créatif et combatif. Il a été excellent. Il a été champion olympique en 2016 avec le Brésil. Ses copains s’appellent Neymar et Marquinhos, ça aide quand même pas mal”, s’est enthousiasmé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. “Puis Moise Kean, c’est vraiment la révélation de ce début de saison puisqu’il a inscrit un but sublime dans un angle très fermé face à Montpellier, à la van Basten . Il est réaliste et rapide en contre (…) Donc, bravo à Leonardo qui a fait un sacré boulot.”

Dans sa chronique, Stéphane Bitton est également revenu sur les 100 buts marqués par Kylian Mbappé avec le PSG. “100 buts surtout à 21 ans, il faut absolument qu’il reste au PSG. Il est jeune et il a encore bien le temps. Qu’il reste encore trois ans au PSG, qu’il inscrive des buts, qu’il batte tous les records et qu’il fasse gagner le PSG. Et puis quand il aura 24 ou 25 ans, il pourra aller voir du côté de l’Angleterre ou de l’Espagne. C’est ce que je souhaiterais. Financièrement ça sera intéressant du côté du PSG aussi, je sais que c’est sportivement qu’il attend beaucoup. Avec Leonardo, un directeur sportif qui recrute bien, il peut espérer avoir des bons joueurs à ses côtés.”