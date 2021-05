Bitton : “Tout est possible” pour le PSG cette semaine

Faire mieux à Brest que Lille à Angers dimanche soir pour gratter le petit point qui lui manque pour être champion de France, c’est le rêve du PSG ce lundi matin. La 38e journée de Ligue 1 Uber Eats s’annonce stressante et captivante. Tout comme la soirée de mercredi avec une finale de Coupe de France contre l’AS Monaco. Le chroniqueur France Bleu Paris Stéphane Bitton adore ça.

“Le PSG n’a jamais été aussi magique, même moi je n’y croyais plus. Paris se voit offrir une chance par des Lillois peu inspirés contre Saint-Etienne. Vous me direz que c’est la moindre des choses avec tous les cadeaux que le PSG a offert. Encore pas plus loin que la semaine dernière avec le 1-1 à Rennes qui laissera peut-être beaucoup de regrets. La semaine qui s’annonce va être tout simplement passionnante. En une semaine, le PSG peut remporter un, deux ou… zéro titre. On va espérer deux titres. Le Paris Saint-Germain s’est remis en ordre de marche. Tout est possible, ça se jouera peut-être à la 85e minute de la 38e journée… avouez qu’on aurait rêvé d’un scenario pareil. La soirée de dimanche prochain s’annonce palpitante, étouffante, invivable… quel plaisir, quel bonheur !“ a déclaré Stéphane Bitton sur les ondes ce lundi matin.