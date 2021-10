Sorti sur blessure face à l’OM (0-0) suite à un coup reçu au niveau de la hanche par Matteo Guendouzi, l’absence de Marco Verratti était estimée à quelques jours dans un premier temps. Finalement, le PSG a officialisé une période d’indisponibilité longue durée pour son milieu de terrain qui manquera la compétition pour au minimum quatre semaines. Déjà absent une bonne partie de la saison, l’international italien manquera donc les prochaines échéances des Rouge & Bleu en Ligue 1 et Ligue des champions. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu sur les absences répétées du joueur de 28 ans.

« Je n’aime pas tirer sur une ambulance, surtout quand Marco Verratti est allongé à l’intérieur. J’adore ce garçon, il est sympathique et talentueux, mais il faut reconnaître qu’il a une hygiène de vie qui n’est pas tout à fait en accord avec ses ambitions sportives. En tous les cas, ça se voit sur le terrain. Il est très souvent absent et il a une vie qui fait qu’aujourd’hui en avançant avec l’âge les blessures sont plus importantes que chez quelqu’un qui aurait une hygiène de vie un peu meilleure. Je vais vous faire un pari, je pense que Verratti et Neymar joueront beaucoup moins longtemps que Cristiano Ronaldo et Leo Messi », a pesté Stéphane Bitton dans sa chronique. « Il faut respecter la vie de chacun, mais à un moment ça va pénaliser le PSG. On en est déjà quand même à huit matches manqués cette saison par Marco Verratti. Le Trophée des Champions, six matches de championnat et un match de Ligue des champions. Il manque beaucoup de matches et il va être absent pour au moins un mois. C’est long quand on sait qu’il est la pierre angulaire du jeu parisien et que tout repose quasiment sur lui. Je l’adore et quand il n’est pas là ce n’est pas la même chose. Je pense qu’il est peut-être le joueur le plus important car les matches se gagnent ou se perdent au milieu de terrain, et lui il rayonne. Il est indispensable au PSG et pourtant il va falloir se priver de lui. C’est un problème qui arrive au mauvais moment pour Pochettino parce qu’il cherche à construire du jeu et évidemment que ça s’appuyait sur Marco Verratti (…) Il manque trop de matches et on connaît son rôle important. Quand on sait qu’il ne sera pas là, on peut être inquiet pour le PSG. Le PSG a basé son jeu sur deux joueurs extraordinaires que sont Marco Verratti et Neymar Jr mais qui sont extrêmement fragiles. »