Hier soir, Le PSG a surclassé Clermont (1-6). La MNM a encore une fois brillé avec un triplé et une passe décisive pour Kylian Mbappé, un triplé pour Neymar et un triplé de passes pour Lionel Messi. C’est le deuxième match de suite que les trois joueurs sont performants ensemble après Lorient. Le Brésilien et le Français ont expliqué regretter qu’ils arrivent à ce niveau ensemble si tard dans la saison. Bixente Lizarazu a salué la performance mais…

« La MNM à 100% si tard dans la saison, un regret ? Bah non, aucun regret puisqu’ils ne connaissent pas le calendrier (rire). Le money time, c’est la Ligue des Champions qu’ils ont ratés. Là, on est sur des matches d’exhibitions, ils sont largement au-dessus, il n’y a pas d’adversité, peste le champion du monde 98 pour Téléfoot. Ils réalisent un grand match mais quand il y a un adversaire féroce, ils craquent. Ils ont craqué contre le Real Madrid. C’est ça qu’ils doivent régler. Arriver en forme au bon moment et puis, face à une grosse adversité, montrer de la résistance. Le talent il est là mais là, j’avais l’impression que c’était les Harlem Globetrotters. Mais les Harlem Globetrotters c’est de l’exhibition, ce n’est pas de la haute compétition.«