Marco Bizot (30 ans), ancien gardien de but de Groningen Genk ou Alkmaar, a rejoint le Stade Brestois 29 cet été contre 5M€. Fort d’une expérience européenne le portier devra aider le club breton à rester en Ligue 1. Ce vendredi, après deux nuls à Lyon et contre le Stade Rennais, c’est le PSG qui se présente au stade Francis-Le-Blé. Une rencontre forcément particulière même si le club de la capitale n’a pas encore son vrai visage. “Bien sûr que c’est spécial de jouer contre le PSG, mais on doit se concentrer sur nous. Car si on les regarde trop…”, déclare le portier dans Le Télégramme. “Lyon était un gros match, Rennes était un gros match, Paris est un gros match. Après, Messi est un joueur de foot, je suis un joueur de foot. Je ne vais pas lui courir après pour lui demander son maillot.”