Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 20 août 2021 : le mercato parisien qui n’est pas terminé, la piste Camavinga, le match contre Brest ce soir (21h, Prime Video) en ouverture de la 3e journée de Ligue 1, et la concurrence entre Donnarumma et Navas.

“En attendant les débuts de Lionel Messi, le PSG espère creuser l’écart sur ses principaux concurrents, à Brest, deux jours avant Nice-Marseille, choc entre outsiders redoutant d’être distancés du wagon de tête”, publie l’AFP. “Malgré l’absence de plusieurs stars, encore en phase de remise en forme, le PSG est néanmoins la seule équipe, parmi les favoris, à avoir signé un sans faute depuis le début de saison. Deux victoires inaugurales obtenues sans Neymar, sans Messi, sans Marquinhos, sans Di Maria, sans Sergio Ramos (blessé), sans Verratti ni Donnarumma… Une ribambelle de cadres qui peaufinent encore leur préparation et qui pourraient retrouver la pelouse au compte-gouttes dès aujourd’hui.”

L’Équipe de ce vendredi rapporte que malgré les absences de Messi, de Neymar et de Leandro Paredes, “ce déplacement à Brest ne sera pas sans intérêt. Loin de là”. Car “l’enjeu pour ce groupe, victorieux de ses deux premiers matches de L1 (Troyes, Strasbourg) – pour la première fois depuis trois ans – sera de préserver le rêve qui se glisse petit à petit dans l’esprit de ses fans : battre toutes les séries d’invincibilité historiques en L1 et alimenter le songe d’un parcours idéal (38 matches, 38 victoires).” Mais Mauricio Pochettino “sait que son équipe en est loin”, et celui-ci devrait titulariser Navas ce soir, tout en gérant avec habileté le foyer potentiel de tensions avec Donnarumma. “Les retours de Marquinhos, Verratti et Di Maria, après quinze jours de préparation, lui offriront davantage de possibilités. L’équilibre collectif nécessaire à l’incorporation réussie de Lionel Messi doit être trouvé rapidement” conclut le média sportif.

XI du PSG selon L’Équipe : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Herrera, Danilo Pereira, Wijnaldum – Di Maria, Icardi, Mbappé.

À quelques heures de la rencontre face à Brest, Le Parisien du jour annonce les retours probables de Marquinhos, Marco Verratti ou encore d’Angel Di Maria. Ils devraient jouer quelques minutes. Cette rencontre “ressemble au dernier normal de la saison, celui d’avant le retour de toutes les stars la semaine prochaine à Reims avec Leo Messi.” Le coach du PSG “devra composer avec les gros salaires, forcément titulaires, tout en conservant un état d’esprit.”

De plus selon les informations du quotidien, Leo Messi ne fera pas ses grands débuts demain en championnat de France. Alors qu’il avait laissé planer le doute plus tôt en conférence de presse, le coach Rouge & Bleu continue de préserver son joueur et ce dernier devrait selon toute vraisemblance attendre le 29 août prochain pour débuter. Concernant les derniers internationaux qui sont revenus de vacances, à savoir les finalistes de la Copa America et du Championnat d’Europe des Nations, quelques-uns devraient aussi manquer à l’appel. Parmi eux on retrouve Neymar et Leandro Paredes.

Le Parisien explique que “l’un des sujets brûlants de la saison des Rouge et Bleu” c’est la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma et “la solution trouvée par Carlo Ancelotti au Real Madrid en 2014-2015 pourrait être renouvelée.

“Une décision viable au PSG ? Possible. Il est de toute façon inenvisageable que l’un des deux gardiens reste sur le banc de touche sur l’ensemble de la saison. Malgré des salaires confortables, autour des 10M€ annuels brut, Navas, qui a prolongé jusqu’en 2024 au mois d’avril, et Donnarumma ne peuvent se contenter d’une position de remplaçant et souhaitent jouer le plus possible” rapporte le quotidien francilien. Depuis son arrivée dans la capitale, “l’ambiance est pour le moment au beau fixe, avec tous les joueurs” et l’adaptation de l’Italien “est bonne”.

Le média explique un peu plus loin que le PSG n’a pas terminé son mercato et “le cas le plus avancé concerne Eduardo Camavinga, le milieu de Rennes. Les négociations ont été ouvertes il y a plusieurs mois entre les deux parties et Paris a au moins deux atouts dans sa manche : l’international français de 18 ans rêve de rejoindre le club de la capitale et comme il ne souhaite pas prolonger en Bretagne, c’est le moment de le vendre pour les Rennais.” Si Paul Pogba veut venir à Paris, celui-ci “possède très peu de chances d’être Parisien cette saison”, car il est bloqué par Manchester United. Le Parisien confirme que Theo Hernandez est séduit à l’idée de venir au PSG mais “l’affaire reste complexe”. Le média informe que des joueurs comme Colin Dagba, Thilo Kehrer, Danilo Pereira ou Layvin Kurzawa ne seront pas retenus et que ce dernier serait attiré par la Premier League. Concernant Pablo Sarabia, le joueur aurait des offres du FC Séville et de la Real Sociedad.

XI du PSG selon Le Parisien : Navas ou Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Draxler, Herrera, Wijnaldum, Di Maria – Icardi, Mbappé.

Dans Le Télégramme on évoque longuement ce match du Stade Brestois 29 contre le PSG et on explique comment le club “s’est préparé à l’exploit”. Car, “loin de l’agitation qui a entouré la composition du groupe du PSG toute la semaine, les Brestois se sont préparés normalement et sereinement pour tenter de créer la sensation.” Michel Der Zakarian “souhaite un état d’esprit irréprochable.” La clé du match pour Brest “se trouvera dans cette capacité à très bien défendre, et très bien contre-attaquer, donc se sortir du pressing adverse. «Les séquences où Troyes et Strasbourg ont posé des problèmes à Paris, c’est quand ils ont eu la capacité de les faire courir, de réussir à garder le ballon et se faire des passes pour trouver les décalages», dit Der Zakarian. Le technicien brestois espère donc reproduire ce type de séquence, surtout après une semaine où tout le groupe a pu s’entraîner convenablement.”