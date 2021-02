Björn Kuipers arbitre du huitième de finale Barça / PSG

Dans deux jours, le PSG se déplace sur la pelouse du Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre qui sera arbitrée par l’arbitre néerlandais Björn Kuipers. L’homme en noir sera assisté par Sander Van Roekel et Erwin Zeinstra. Serdar Gözübüyük officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR sera, elle, confiée à Pol Van Boekel et Dennis Higler. Monsieur Björn Kuipers est une vieille connaissance du PSG puisqu’il a déjà arbitré les Parisiens à 5 reprises (3 victoires, 2 nuls). C’est lui qui était au sifflet du quart de finale retour entre le PSG et…le Barça lors de la saison 2012-2013 (1-1). Il était également l’arbitre de la qualification du PSG après prolongation contre Chelsea (2-2), match dans lequel il avait injustement expulsé Zlatan Ibrahimovic. Plus récemment, Björn Kuipers était l’arbitre de la demi-finale entre le PSG et Leipzig (3-0) lors du Final 8 de la Ligue des Champions l’été dernier.