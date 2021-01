Eric Blondel connaît bien Mauricio Pochettino. En effet, il était l’adjoint de Luis Fernandez lors du passage de l’Argentin au PSG (janv 2001-2003). Il estime que sa présence va être un plus en vue du Classico de demain soir (21 heures, Canal Plus, Téléfoot) dans le cadre du Trophée des Champions. “Quand tu as porté le maillot du club et que tu passes entraîneur par la suite, au niveau de l’identité je pense que c’est plus important, lance Blondel pour RMC Sport. Mauricio, pour un PSG / OM ou un OM / PSG comme ça les sera en championnat, je pense qu’il va apporter sa connaissance du club. Quand tu signes dans un club comme le PSG, la direction, les anciens, les joueurs qui sont-là depuis longtemps regardent le calendrier en disant attention il y a le Classico qui est un match particulier même si, au niveau des supporters, ce n’est plus comme il y a 20 ans. Ça reste quand même une belle affiche, ça va être un bon match.” Eric Blondel qui se penche ensuite sur le choix Mauricio Pochettino pour remplacer Thomas Tuchel. “Il connaît très très bien le foot, il connaît bien le club et le vestiaire. Je pense qu’il saura faire avec les égos des uns et des autres pour essayer de fédérer et ramener tout pour que les choses se passent du mieux possible. Il va essayer de rassembler tout le monde, mais c’est un rassembleur naturel. Je suis persuadé qu’il réussira.”

Mauricio Pochettino qui a lancé le Classico sur son compte Instragram avec une photo de lui en tant que joueur du PSG et la légende suivante : “Quand tu es Paris, tu connais le sens du Classico“.