Bodmer : “Depuis le début, Lille me semble le mieux armé”

Lille, Lyon, le PSG et Monaco, ils sont quatre dans la course au podium, quatre dans la course au titre de champion de France. Il semble qu’après la 26e journée le moment soit aux pronostics. Mathieu Bodmer (38 ans) qui a joué à Lille (2003-2007), à Lyon (2007-2010) et au PSG (2010-2013) mise sur les Dogues, actuellement leaders.

“Ce sont quatre effectifs de très grande qualité. Il y a beaucoup de jeunesse, des stars et des grands coachs. Six défaites pour Paris, ça veut dire qu’ils peuvent finir avec 8 ou 9 défaites, ce qui est rare. Surtout que Lille ou Lyon font peu d’erreurs. Et n’enterrons pas Monaco. Pour moi, depuis le début, Lille me semble le mieux armé surtout s’il est éliminé de la Ligue Europa mais Lyon a le meilleur calendrier et très peu de blessés. Et dans les confrontations directes, c’est le PSG le plus en difficulté. Je crois que le tournant a été la défaite à Monaco”, explique le consultant de l’éphémère Téléfoot dans L’Equipe.