Madar : “Les joueurs du PSG choisissent leurs matches”

Le PSG n’avait plus le droit à l’erreur, plus de joker, mais il a perdu avec la manière au Parc des Princes contre Monaco (0-2) dimanche soir. C’est inquiétant. L’ancien attaquant du PSG Mickaël Madar est convaincu que les joueurs “choisissent leurs matches”.

“Un créateur, ça ne fait pas tout. Il y a des milieux de terrain au PSG qui sont capables de donner de bons ballons, désolé, il faut arrêter, ce sont tous des internationaux. Herrera il est capable de donner un bon ballon. Mais si vous n’avez pas la possibilité de la faire cette passe… Il faut du mouvement, de l’envie, de la disponibilité. Il faut courir sur un terrain, il faut se donner la peine ! Je pense que les joueurs du PSG choisissent leurs matches. Ce n’est pas d’aujourd’hui. Ils pensent qu’avec l’effectif qu’ils ont ils peuvent battre n’importe quelle équipe”, a commenté Mickaël Madar lors du Late Football Club. “Il y avait des possibilités contre Monaco. Mais presque tout le match on a vu de l’immobilité, pas d’appels de balle, pas de mouvement, pas de profondeur, pas de soutien, rien. On a vu une possession de balle stérile, on avait l’impression de voir une équipe de handball. Les latéraux ont demandé des ballons dans la profondeur mais on ne les a pas servis. Paredes touche un peu trop le ballon et on perd le temps d’avance qu’on avait, et à l’arrivée les Monégasques sont repliés. Quand on a une possibilité dans la profondeur, on préfère le redoublement de passes…“