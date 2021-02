Le PSG prêt à se relancer sur le dossier Bellerin

Entre Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Roma (option d’achat de 8M€), Thilo Kehrer, Colin Dagba ou Thimothée Pembele, le PSG a du monde pour évoluer au poste de latéral droit. Pourtant rien n’est très clair, et aucune certitude ne se profile pour la saison à venir. Le nom d’Hector Bellerin (25 ans), sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal, avait circulé l’été dernier. Il revient via CBS Sports. Le latéral droit vice-capitaine d’Arsenal (coté 23M€ par Transfermatkt, 2165 minutes de jeu cette saison) serait prêt à faire ses valises.

“Le PSG est prêt à raviver son intérêt pour Hector Bellerin cet été alors que le latéral est désireux de se tester loin d’Arsenal”, ont déclaré des sources à CBS Sports, écrit James Benge. En effet, Arsenal, un club qu’il a rejoint à l’âge de 16 ans, n’est que 10e en Premier League, avec 11 points de retard sur les quatre premiers (Manchester City, Manchester United, Leicester et West Ham). “Arsenal était réticent à le perdre l’année dernière et n’a offert aucune indication sur ses intentions pour l’été, ni à quel prix il serait prêt à vendre Bellerin. Les Gunners ont identifié des cibles susceptibles de le remplacer, parmi lesquelles Max Aarons de Norwich et Tariq Lamptey de Brighton”, lit-on. “Mauricio Pochettino est considéré comme un fervent admirateur de Bellerin.” Selon CBS Sports, le PSG devrait lever l’option d’achat pour Alessandro Florenzi et le mettre en concurrence. Potentiellement avec Hector Bellerin donc.