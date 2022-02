Bodmer revient sur la montée en puissance des jeunes du PSG

Depuis son arrivée, Nuno Mendes ne cesse de monter en puissance. En moins de 6 mois, le latéral gauche de 19 ans s’est installé en tant que titulaire à son poste et figure comme l’un des éléments les plus prometteurs de l’effectif. Interrogé par Footballogue, l’ancien parisien Mathieu Bodmer s’est montré séduit par le profil du défenseur portugais avant de s’exprimer sur la situation de deux autres jeunes pousses Rouge et Bleu : Xavi Simons et Edouard Michut. Extraits choisis.

Nuno Mendes :

« Nuno Mendes, c’est le profil type des latéraux modernes. Très bon offensivement, capable de répéter les courses à haute intensité, qui va très vite et avec une grosse qualité de centre.«

Xavi Simons et Edouard Michut :

« La situation des jeunes ? Ils ont commencé à jouer, légèrement… (rire) Simons c’est un peu différent, il peut jouer devant, sur le côté. Mais Michut, c’est un peu comme Caqueret : ce sont des joueurs qui, morphologiquement, ne sont pas très athlétiques mais qui jouent différemment parce qu’ils réfléchissent bien, ils sont très propres techniquement, ils ont une grosse compréhension du football. Mon fils avait joué contre Edouard Michut il y a quelques années, il m’avait surpris. Il était petit, mais il était vraiment très bon dans tout ce qu’il faisait. Il faut qu’il s’accroche, c’est encore un jeune joueur. »