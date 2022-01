Depuis plus d’un mois, Xavi Simons et Edouard Michut s’entraînent avec le groupe professionnel. Mieux encore, ils ont eu l’opportunité de disputer quelques rencontres de Ligue 1 ou de Coupe de France. Comme le rapporte le site GOAL, leurs performances ne sont pas passées inaperçues et plusieurs indicateurs pencheraient en faveur d’une intégration définitive au sein de l’effectif parisien.

Selon GOAL, les jeunes sont très discrets au quotidien avec les professionnels mais sont loin d’être renfermés. Ils son très à l’écoute et semblent nouer une relation particulière avec Kylian Mbappé. Par ailleurs, Xavi Simons facilite son intégration grâce à cinq langues parlés. Il échange avec les hispaniques du vestiaire, indique GOAL. Mais c’est surtout ensemble que Simons et Michut passent le plus de temps. Ce lien s’est d’autant plus renforcé après leur renvoi chez les U19, malgré des promesses faites pas la direction parisienne. D’après les informations de GOAL, la question de leur présence jusqu’à la fin de la saison avec le groupe professionnel ne se pose plus. Chaque décision est prise pour « leur permettre d’obtenir le meilleur », rapporte le site. Pourtant, il ne serait pas impossible de revoir ces deux joueurs en Youth League, puisque les dates de la compétition ne coïncident pas avec celles de la Ligue 1 ou de la Ligue des Champions. Mais aussi parce que Simons et Michut ont gardé une affection particulière pour leurs coéquipiers en U19. À noter que les négociations pour une prolongation de contrat concernant Simons ne sont « pas si simples », explique GOAL.