Rabesandratana attend une réaction des joueurs du PSG

Le PSG joue contre Saint-Etienne – au Parc des Princes – ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après sa défaite à Nantes la semaine dernière, le PSG voudra reprendre sa marche en avant devant ses supporters. Eric Rabesandratana s’attend à un bon match ce soir.

« On attend une réaction. On sait que l’on va rencontrer une équipe qui est sur une bonne dynamique, trois victoires et un nul sur ses quatre derniers matches. Il va falloir se méfier de cette équipe de Saint-Etienne qui a envie de se sauver, prévient l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique de France Bleu Paris. Il y a un milieu à réorganiser. […]Il y a pas mal d’absents mais il y a quand même une équipe qui est très très bien pour jouer ce soir. On s’attend à un bon match en tout cas.«