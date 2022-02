Après avoir marqué Saint-Etienne de son empreinte, « l’Ange vert » Dominique Rocheteau est très vite devenu l’une des plus grandes figures du Paris Saint-Germain. De 1980 à 1987 celui qui a porté les numéros 9 et 11 du PSG aura disputé plus de 250 rencontres sous le maillot Rouge et Bleu pour devenir le premier joueur de l’histoire du club à atteindre la barre des 100 buts en match officiel. Interrogé à l’occasion de la réception de l’ASSE au Parc des Princes (ce samedi à 21h sur Canal + Décalé), l’ancien international français a fait part de ses souvenirs en tant que joueur parisien. L’occasion également pour lui de revenir les performances de Kylian Mbappé, Leo Messi ainsi que sur sa finale si spéciale de Coupe de France remportée face aux Verts en 1982. Extraits choisis.

Son attachement au Parc des Princes

« Quand j’ai débarqué à Paris, c’était encore un club jeune, en devenir. Avec de l’ambition. Il y avait un côté spectacle quand tu jouais au Parc des Princes. Le Parc était un stade particulier pour moi, j’y avais connu de beaux moments avec l’équipe de France. J’étais vraiment heureux de découvrir Paris. J’y ai vécu de très belles années.«

Sa finale de Coupe de France contre Saint-Etienne

« C’est la première finale de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain avec un premier titre possible à la clé. C’est donc très important. Et on reçoit le grand Saint-Étienne (son ancienne équipe). Et c’est le dernier match de Platini en France. Ce soir-là, on sent que beaucoup de supporters parisiens sont venus. C’est un tournant. C’était bien sûr un match particulier pour moi mais j’avais envie de gagner avec le Paris Saint-Germain. Oui, c’était un contexte un peu spécial. On gagne la finale et c’est très bien.«

Le joueur actuel du PSG qui le séduit le plus :

« Il y en a beaucoup ! Je me régale quand je vois le PSG, sincèrement. Mbappé, c’est magnifique tout ce qu’il fait. Et Messi ! Moi, j’étais hyper heureux qu’il arrive à Paris. Il reste un très grand joueur et si Mbappé est en ce moment au sommet de son art, c’est très certainement aussi grâce à lui. Il apporte beaucoup. C’est fabuleux d’avoir Messi dans son équipe !«