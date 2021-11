Demain soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG se déplacent sur la pelouse de Lyon dans le cadre du choc de la huitième journée de la D1 Arkema. Un choc qui a été perturbé par l’affaire Diallo-Hamraoui. Les dirigeants parisiens ont demandé – en vain – le report de ce match. Présente en conférence de presse ce samedi, Sonia Bompastor – l’entraîneure lyonnaise – a expliqué que cette affaire avait aussi perturbé son groupe.

« Les événements qui se sont passés sont tristes et cela dépasse l’aspect sportif puisque aujourd’hui la situation attriste au-delà du milieu sportif. C’est parfois peu évident de se concentrer sur la performance et sur un match de foot qui va avoir lieu dimanche soir, assure Bompastor dans des propos relayés par RMC Sport. Après on est des professionnelles et notre job va être de rester concentrées sur le match de dimanche et d’être performantes pour aller chercher la victoire. D’une manière générale, ce qu’il s’est passé a affecté les deux équipes et même l’ensemble des équipes de la D1 Arkéma. Maintenant l’idée c’est que, en termes de concentration, d’être capable de mettre le focus sur le match. Après des joueuses sont assez proches, d’autres même moins proches, on est toutes concernées et toutes attristées de la situation.«