Pochettino aimerait retrouver la Premier League après le PSG

Mauricio Pochettino a rejoint le PSG il y a dix mois mais sa patte sur le jeu de son équipe n’est pas encore observable. Le technicien argentin justifie le manque de beau jeu des Rouge & Bleu par le fait que son équipe est encore en construction et qu’il n’a pas non plus pu aligner plusieurs fois son équipe type en raison des blessures, des méformes ou des suspensions. Mais le nom de l’ancien défenseur central a aussi alimenté les rumeurs mercato l’été dernier. Il était associé au Real Madrid ou bien encore à son ancien club, Tottenham. Plus récemment, Pochettino a été placé comme l’un des prétendants au banc de Manchester United.

Ce samedi après-midi, le Telegraph indique que Mauricio Pochettino envisage un retour en Premier League après son aventure à la tête du PSG. Dans cette optique, il pourrait alors devenir une option pour Manchester United selon les informations du média britannique. Mais ce dernier ne précise pas s’il s’agit d’un départ à court ou moyen termes pour l’Argentin (49 ans). Pour rappel, Mauricio Pochettino est encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2023.