Mercredi soir, les Féminines du PSG ont validé leur billet pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League. Et dans le dernier carré, les Parisiennes vont retrouver une équipe qu’elles connaissent très bien, l’Olympique Lyonnais. Battues à l’aller (2-1), les Lyonnaises ont retourné la situation hier soir (3-1). Une demi-finale franco-française qui rend heureuse Sonia Bompastor, l’entraîneure de l’OL féminin.

« Aujourd’hui, on peut être satisfaits du football français, on est le seul pays avec deux représentants en demi-finales, alors qu’on a souvent dit dernièrement que le football féminin français prenait un peu de retard par rapport à ses concurrents européens, avance Bompastor dans des propos relayés par l’Equipe. On a deux belles équipes françaises qui performent et qui vont s’affronter. Il est encore trop tôt pour se plonger sur cet affrontement. Ce sera à nouveau une belle confrontation.«