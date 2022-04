Le PSG a vécu une véritable désillusion le 9 mars dernier avec l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Un départ précoce de la compétition qui pourrait entraîner beaucoup de changements au sein du club de la capitale. Dans son édition d’hier, l’Equipe expliquait qu’il n’était pas exclu de voir les Rouge & Bleu favoriser un départ de Lionel Messi et Neymar. Dans l’Equipe du Soir, ils se sont posés la question suivante. Vendre Messi et Neymar, est-ce une question qui mérite d’être posée ? Pour Etienne Moatti c’est oui.

« La question telle qu’elle est formulée me paraît bonne. Elle mérite d’être posée. Ce sont des joueurs âgés, pour l’un, Lionel Messi, qui n’a manifestement pas une envie irrésistible de jouer au PSG et pour Neymar, ses performances sont quand même très en baisse. Ils ont les deux salaires les plus élevés de Ligue 1 et de très loin, des salaires énormes qui plombent un peu les comptes du Paris Saint-Germain. Donc, si vous avez la possibilité éventuelle, même si cela sera très compliqué, d’avoir une possibilité de les transférer ailleurs, évidemment qu’il faut y réfléchir.«