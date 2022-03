Les Féminines du PSG accueillait le Bayern Munich ce soir au Parc des Princes, dans le cadre du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiennes aient pris une sérieuse option pour la qualification en s’étant imposées face aux Bavaroises à l’Allianz Arena la semaine dernière (1-2). Il y avait un réel engouement autour de cette rencontre puisque le club parisien puisque plus de 27 000 personnes étaient présentes au Parc des Princes et le moins que l’on puisse dire, c’est que les supporters présents sur place ne se sont pas ennuyés !

Dans un match engagé, avec beaucoup d’espaces, les Parisiennes ont réussi à se qualifier au bout du suspense ! Le PSG pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque grâce à Baltimore dès la 17e minute. Mais elles se font surprendre quasiment sur l’engagement suite à un coup franc concédé et un but inscrit par Kumagai seulement deux minutes après. Les occasions se multiplient des deux côtés et juste après la mi-temps, les Rouge & Bleu concèdent le deuxième but par Schüller contre le cours du jeu (55e). Quelques instants auparavant, Diani loupe une immense occasion. Sous l’eau, les coéquipières de Katoto n’ont pas coulé et tiennent jusqu’à la prolongation et arrive cette fameuse 110e minute. Très beau mouvement de Bachamann qui croise magnifiquement sa frappe dans la surface de réparation qui ne laisse aucune chance à Leitzig, qui réalisait jusque-là un match monstrueux ! 2-2, le PSG se qualifie et prend la route du dernier carré de la Ligue des Champions. Quelle belle semaine pour les joueuses de Didier Ollé-Nicolle qui s’était qualifiée quelques jours auparavant pour la finale de la Coupe de France ! Bravo les filles !