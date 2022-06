Le PSG possède un effectif pléthorique. Cette saison, les Parisiens ont prêté plusieurs joueurs pour qu’ils gagnent du temps de jeu et de l’expérience. C’était le cas pour Thimothée Pembélé. Après neuf matches et un but lors de la saison 2021-2022, le titi a rejoint Bordeaux sous la forme d’un prêt avec option d’achat l’été dernier. Malgré une saison compliquée, le défenseur (19 ans) – qui peut jouer à droite ou en défense centrale – a réalisé un bon début de saison avec les Girondins, marquant même un but contre Marseille.

Une grave blessure qui lui a fait manquer la fin de saison

Mais sa saison s’est terminée le 10 avril dernier lors de la victoire bordelaise contre Metz (3-1). Le jeune joueur du PSG a été victime d’une lésion du ligament croisé antérieur au genou droit. Il devrait être encore absent plusieurs mois. Sans lui, Bordeaux n’a pas réussi à se maintenir et jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Alors qu’il avait une option d’achat de 8 millions d’euros, le club n’a pas souhaité la lever. L’international U20 français aura joué 26 matches avec Bordeaux pour un but et une passe décisive. Pembélé va donc revenir au PSG pour poursuivre sa rééducation à Paris. Sera-t-il encore Parisien en septembre prochain ? Réponse dans les prochains mois.