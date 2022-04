Après quelques apparitions avec le maillot du PSG la saison dernière (9 matches, 1 but), Timothée Pembélé souhaitait avoir un temps de jeu plus conséquent lors de cet exercice 2021-2022. Ainsi, le latéral droit a décidé de rejoindre les Girondins de Bordeaux en prêt avec option d’achat (estimée à 8M€). Après des débuts prometteurs avec notamment un but face à l’Olympique de Marseille, le Titi voit son équipe réaliser une saison cauchemardesque avec une 19e place à 7 journées de la fin. Et le joueur de 19 ans ne pourra pas participer au sprint final pour le maintien.

Sorti sur blessure ce dimanche lors de la victoire des Bordelais face au FC Metz (3-1), Timothée Pembélé souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur au genou droit. Sa saison prend donc fin plus tôt que prévue. Il sera opéré dans les prochaines semaines, précise le club au scapulaire dans un communiqué. Via son compte Instagram, le joueur prêté par le PSG s’est exprimé sur cette blessure. « Bonjour à tous, un petit message pour vous remercier de tout le soutien que j’ai reçu depuis hier. Malheureusement, j’ai passé une IRM suite à ma blessure, et c’est bien les ligaments croisés qui sont touchés. Un long parcours de rééducation m’attend, c’est un moment difficile pour moi bien-sûr, mais le plus important est ailleurs pour l’instant. Hier c’était la victoire, et dans un futur proche c’est de voir le club se maintenir : les joueurs, le staff, le club, tout le monde y croit. Il reste 7 matchs et autant de points vitaux à aller chercher, on peut le faire. ALLEZ BORDEAUX !! »

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’avenir de Timothée Pembélé devra être discuté dans les semaines à venir. Si les Girondins de Bordeaux ne lèvent pas l’option d’achat, l’international U20 français peut essayer d’occuper une place de doublure, derrière Achraf Hakimi, au poste de latéral droit ou trouver un nouveau challenge après sa rééducation.

Bilan 2021-2022 de Timothée Pembélé