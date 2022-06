Lundi soir, lors du match nul entre la Croatie et la France (1-1) dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Nations, Presnel Kimpembe était titulaire en défense centrale. Le joueur du PSG portait pour la première fois de sa carrière le brassard de capitaine des Bleus. Avec ce brassard, Presko est entré dans l’histoire de son club formateur.

Premier capitaine de la France jouant au PSG depuis Matuidi

Comme le rapporte le PSG sur son site internet, Presnel Kimpembe est le premier titi à porter le brassard de l’Equipe en France en étant encore un joueur des Rouge & Bleu. Luis Fernandez et Mamadou Sakho ont aussi porté le brassard chez les Bleus, mais ils n’étaient pas au PSG à ce moment-là. Le numéro 3 parisien devient le septième joueur du PSG a porté le brassard avec la France après Jean Djorkaeff (14 fois), Paul Le Guen face à Israël (0-0) le 29 mars 1995, Alain Roche contre la Norvège (0-0, le 22/07/1995), Bernard Lama face à la Pologne (1-1, le 16/08/1995) puis contre la Grèce (3-1, le 21/02/1996) et Vincent Guérin, face à Israël (2-0, le15/11/1995). Il faudra ensuite attendre presque 20 ans et Blaise Matuidi lors d’une défaite face à l’Uruguay (0-1, le 05/06/2013), deux succès contre le Portugal (2-1, le 11/10/2014) puis face aux Pays-Bas (3-2, le 25/03/2016) pour avoir à nouveau un capitaine des Bleus jouant au PSG.