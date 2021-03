Bordeaux / PSG – le groupe bordelais sans Baysse ni Basic

Demain soir (21 heures, Canal Plus), les Girondins de Bordeaux reçoivent le PSG dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Jean-Louis Gasset a dévoilé son groupe de 22 joueurs. Paul Baysse, Otavio et Toma Basic sont forfaits. Les anciens parisiens Yacine Adli, Hatem Ben Arfa et Youssouf Sabaly sont eux bien présents.

Le groupe Bordelais

Gardiens (3) : Costil, Poussin, Michel

Défenseurs (6) : Benito, Koscielny, Kwateng, Mexer, Poundje, Sabaly

Milieux (5) : Adli, Lacoux, Seri, Sissokho, Zerkane

Attaquants (8) : Ben Arfa, Briand, De Préville, Hwang, Kalu, Mara, Oudin, Traoré