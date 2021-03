Seri : “Il faut se dire que l’on peut gagner ce match”

Bordeaux est dans une situation délicate sur (11e, quatre défaites et un nul lors de ses cinq derniers matches) et en dehors du terrain. Laurent Koscielny, le capitaine bordelais, a poussé une gueulante en conférence de presse la semaine dernière sur ses coéquipiers. Yacine Adli avait fait une même sortie médiatique quelques jours plus tôt. À la veille de la réception du PSG, Jean-Mickael Seri s’est présenté devant la presse. Il sait que le match de demain sera compliqué mais il veut que son équipe joue le match pour le gagner.

“On sait que ce sera un match compliqué mais on ne se pose pas de question. On va essayer de jouer à fond et essayer quelque chose de bien pour la confiance. Dans la tête de tout à chacun, c’est un match que l’on a envie de jouer. […]C’est un match où il va falloir tout donner et pourquoi pas être un match référence pour la fin de la saison. […]Contre Paris, il faut se mettre dans la tête que nous y allons pour gagner le match, lance Seri devant les journalistes. Nous sommes à domicile, même s’il n’y a pas de supporters, on sait que cela va être compliqué mais Paris a perdu plusieurs matches cette saison et ça veut dire que si nous sommes dans un très grand soir, nous pouvons gagner ce match. Mais il faut se dire que l’on peut gagner ce match et non penser à faire un match nul. Quand tu te dis que tu y vas pour obtenir un match nul, tu es plus proche de la défaite que de la victoire. Mais quand tu te dis que tu y vas pour gagner, tu peux obtenir un match nul. Et si éventuellement tu perds ce match-là il n’y a pas de problème. Tu auras tout donné pour ce match.