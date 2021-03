La grande nuit des C.Sars

Bonsoir à tous, Tout d’abord, merci d’être venu si nombreux. Ce soir on est tous là pour rendre hommage à la famille CS. Cela fait 11 ans que le site à vu le jour, il est dirigé par Marc Alvarez, qui, au passage, a validé cette soirée. Nous le remercions très chaleureusement pour la confiance qu’il nous accorde. Oui, comme je disais, ce soir, c’est un hommage à tous les CSiens, car si le site a autant de succès, ce n’est pas seulement grâce à Stéphane Bitton vers 11 heures, ou les enchainements d’articles de Guillaume De Freitas, non, c’est surtout grâce à vous, grâce à nous. Je tiens aussi à remercier, tous les rédacteurs, les modérateurs sans qui CS ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

Oui, le texte est un peu “pompeux”, mais faut bien qu’on rende grâce à tous ceux qui participent à cette aventure depuis plus d’une décennie ! Lisez jusqu’au bout et arrêtez de chouiner ! C’est pas vrai ça ! On voudrait aussi remercier un CSien en particulier. Pas seulement parce que on l’apprécie grandement avec Lee, mais parce qu’il a été très fédérateur pour la communauté CS. Il s’agit de ChampagnePapi qui a ouvert un groupe sur un réseau social, qui réunit énormément de CSiens. Des amitiés se sont nouées, créées, et on pourra jamais lui enlever ça. Merci à lui. Et le dernier remerciement sera pour Lee qui m’a suggéré l’idée, sans lui il n y aurait pas de C.Sars ce soir. Vous pouvez l’acclamer. Il le mérite ! On est d’abord tous ici réuni pour l’amour du PSG. Ce club unique, qui nous procure tant d’émotions. Et c’est quand même un sacré point commun que l’on a tous. Alors oui, on ne s’entendra jamais avec tout le monde mais nous sommes, nous restons une famille, c’est pour cela qu’on va essayer de rendre hommage à certains membres ici ce soir. Et comme dans toutes les familles, certains membres se démarquent. C’est le moment de les mettre à l’honneur. Maintenant, place au déroulement.

Lee va annoncer les catégories avec les nominés juste en dessous du style : Dans la catégorie “Le CSien qui voue un culte aux avis éclairés de Sébastien Tarrago”, les nominés sont : (cette catégorie est fictive, il y a littéralement personne dans ce cas la) -Mugen -Lee -Pierre -Paul -Jacques… Ainsi de suite jusqu’à ce que tous les CSiens représentés dans la catégorie soient nommés.

Juste en dessous, je mettrai en place un “straw poll”, un sondage avec l’intitulé de la catégorie et les nominés énoncés par l’ami Lee auparavant. Il faudra cliquer sur le lien, et faire votre choix envers le CSien dont vous estimez qu’il représente la catégorie plus que quiconque. Attention, vous avec le droit qu’a un seul choix ! Quelques règles à respecter :