Bouby ne comprendrait pas que le PSG laisse partir Diallo

La nouvelle année arrive bientôt et celle-ci vient avec l’ouverture du marché des transferts. Alors que le PSG a officialisé le départ de Rafinha du côté de la Real Sociedad sous la forme de prêt de six mois sans option d’achat, la rumeur Abdou Diallo prend de l’ampleur depuis quelques jours. L’international sénégalais intéresserait l’AC Milan et le Paris Saint-Germain ne serait pas contre le céder contre un chèque avoisinant les 30M€. Interrogé à ce sujet, le consultant Pierre Bouby ne comprendrait pas que le club de la capitale lâche son défenseur central.

« Diallo ? À chaque fois qu’il a joué, il a été bon ! C’est dommage… Pour le PSG, je pense que s’il y a des mecs à faire partir, je ne suis pas sûr que Diallo soit une priorité. Paris a besoin d’argent ? Oui enfin bon… alors pourquoi avoir prolongé certains ?! Il pourrait partir pour 35 M€, donc c’est pas mal financièrement. C’est une belle opportunité pour lui de jouer et en plus il sera bon, je n’ai pas de doute là-dessus ! »