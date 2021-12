C’est donc la trêve hivernale pour le PSG et ses joueurs, l’occasion de recharger les batteries avant de se lancer dans la seconde partie de la saison. Et hormis le mercato qui approche à grands pas, c’est aussi l’heure des bilans de cette première moitié d’exercice 2021-2022. Sur les ondes de France Bleu Paris, Julien Froment s’est prêté à ce petit jeu avec, en ligne de mire, le milieu rouge et bleu et plus précisément un certain Marco Verratti.

« Il y a un PSG avec et sans Marco Verratti. C’est, en quelques sortes, le moteur V8 du PSG. Quand il est là, on se délecte de son vrombissement mélodieux. C’est la courroie de distribution entre La Défense et l’attaque… Bref, une pièce essentielle. Le problème, c’est que ce moteur se grippe souvent. Seulement 13 rencontres sur 27 possibles, un match sur deux… C’est, hélas, une mauvaise habitude de Marco Verratti. IL faut se rendre à l’évidence : il n’est pas fiable, pas assez du moins pour un club qui veut jouer sur tous les tableaux. »