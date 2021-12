On s’approche de jour en jour avant de fêter la nouvelle année… et le retour du PSG en plus de l’ouverture du mercato hivernal. Depuis quelques jours, le club de la capitale est au centre de l’actualité entre officialisation de prêt – Rafinha du côté de la Real Sociedad – et rumeurs qui se multiplient. Ses bruits concernent principalement deux joueurs en ce moment : Layvin Kurzawa et Abdou Diallo.

L’international Sénégalais est pisté par l’AC Milan, une information confirmée par les médias italiens mais aussi français ces deux derniers jours. Le club lombard cherche un remplaçant à Simon Kjaer, blessé jusqu’à la fin de la saison, et pense au défenseur central du Paris Saint-Germain. Le journaliste Fabrizio Romano a partagé ces dernières informations sur ce dossier dans son podcast « Here We Go ». Le spécialiste mercato confirme aussi les contacts entre l’AC Milan, le PSG et l’arrière central. Ce dernier informe que les Rouge & Bleu réclameraient environ entre 25 et 30 M€ pour laisser partir Abdou Diallo. Le club de la capitale serait prêt à le vendre « seulement en cas de belle offre. » Le journaliste affirme que les milanais mais aussi « d’autres clubs » sont sur le coup, sans pour autant dévoiler l’identité de ces derniers.

En France, « l’insider » Santi Aouna partage aussi ses dernières informations sur ce cas et confirme l’intérêt des Lombards qui est jugé comme « concret » pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Les Italiens voudraient formuler une offre au PSG qui « veut au moins 25M€ » pour son joueur. Les Anglais de Newcastle seraient aussi intéressé par le profil du joueur. Par ailleurs le journaliste rajoute que les Rossoneri seraient sur Issa Diop de West-Ham.