Bouhafsi : “Au PSG, on est confiant sur le fait que l’opération Messi soit possible”

C’est LE sujet qui est au coeur de l’actualité footballistique, la non prolongation de la légende Lionel Messi au FC Barcelone. Libre de tout contrat, le joueur peut signer où il veut et le PSG semble le candidat principal pour accueillir l’Argentin. Invité lors du live Twitch du spécialiste mercato Fabrizio Romano, le journaliste Mohammed Bouhafsi est revenu sur cette opération et pense qu’une arrivée du joueur à Paris est possible.

“Les infos sur Messi ? C’est simple, on doit dire que le PSG veut réaliser cette opération et le signer ! Messi a discuté avec Neymar et Verratti pour une possibilité d’arriver au PSG. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo veulent trouver une opération financière pour réaliser ce transfert, et tout le club veut le faire !

Quel timing de signature ? Il est important de dire que ce sont les représentant de Messi qui ont commencé à parler avec le PSG. Le projet de construire un énorme projet avec Messi et Sergio Ramos est un dossier que le PSG travaille depuis plus d’un an, et non depuis deux jours. Maintenant le PSG doit trouver la meilleure opération financière pour réaliser cette arrivée. Au club, on est confiant sur le fait que l’opération soit possible. Paredes et Neymar insistent pour que Messi vienne à Paris. Les joueurs au sein du vestiaire sont confiants sur une arrivée de Messi au PSG. Dans une semaine, on connaîtra le futur de Lionel Messi.

Les cas Messi et Mbappé sont séparés. Il n’y a pas d’accord avec Mbappé et le joueur ne veut discuter qu’avec Nasser Al-Khelaifi. Aujourd’hui Mbappé ne veut pas prolonger avec le PSG. Il est très difficile de parler du cas Mbappé, au PSG on nous répète qu’il y a aujourd’hui aucun contact avec le Real Madrid pour Mbappé. Le club a beaucoup de problèmes avec Mbappé pour le prolonger et si tu dois faire Lionel Messi, tu n’hésites pas ! Pour Messi, le PSG représente le meilleur projet en Europe ! Si vous avez Messi, Neymar et Mbappé dans votre équipe, vous avez fini le jeu ! C’est trop fort !

Pogba ? C’est très difficile… Pogba voudrait rejoindre le PSG cet été et Paris voudrait Pogba. On doit attendre une semaine avant de voir pour Pogba. Je ne suis pas sur que Pogba va prolonger à Manchester, mais la situation a changé pour cet été avec la situation de Messi. Il est possible de voir Pogba arriver au PSG la saison prochaine libre et Messi cet été.

Camavinga ? Il veut venir à Paris mais il n’est pas une priorité pour Paris. Les priorités du PSG s’appellent Lionel Messi et Paul Pogba.“