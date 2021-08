Romano : “Le vestiaire du PSG est confiant pour une arrivée de Messi”

En France et dans le monde entier, on ne parle que de ça… Le départ (quasi) acté de Lionel Messi du FC Barcelone, suite au fait que les deux parties n’aient pas trouvé d’accord. Le PSG est cité comme la cible numéro un pour accueillir la “Pulga” dans ses rangs. Dans un article précédemment publié, on vous a partagé les informations de Mohammed Bouhafsi sur ce dossier lors du live du spécialiste mercato, Fabrizio Romano. Nous vous partageons la suite de cet échange avec les propos du journaliste italien sur le cas de Leo Messi.

“Si Messi va rester au Barça ? Non, car Laporta a semblé sincère dans sa conférence de presse de ce matin. Ça va être très dur. Le PSG est-il le seul à être sur ce dossier ? Vous savez signer un joueur comme Messi, c’est très compliqué, et le PSG semble être le seul à pouvoir le signer ! En plus sa relation avec Neymar est excellente, donc ça aide. Au sein du vestiaire, on est confiant sur le fait que Messi va arriver à Paris. L’affaire Mbappé ? Il est très difficile de signer Mbappé cet été. Si le Real sait qu’il a 100% de chance de signer le joueur, alors ils fonceront pour le recruter !“